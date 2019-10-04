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Süper Lig ve 1. Lig maç özetlerini yayınlayacak kanal belli oldu

Süper Lig ve TFF 1'nci Lig özetleri bu haftadan itibaren yeniden TRT SPOR ekranlarında olacak.

Yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig özetlerini yayınlayan TRT, 7. haftadan itibaren özet görüntüleri yine futbol severlerle buluşturacak. TRT SPOR, futbol programlarını bundan sonra maç görüntüleriyle birlikte ekrana getirecek.

Müjdeyi Eren verdi
Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri ile birlikte, canlı maç yayınları da TRT Radyo 1'de futbolseverler ile buluşacak. Sporseverlere müjdeyi, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren verdi.

''Trtspor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor''
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İbrahim Eren, "Türkiye’nin spor ekranı trtspor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri trtspor ekranlarında. Bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo1’de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun.." ifadelerini kullandı.  

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