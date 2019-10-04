Millet İttifakı bozuluyor mu sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt!

Millet İttifakı bozuluyor mu sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında canlı yayında cevap verdi. Akşener ''Cumhur İttifakı'nın fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum. Bir panik ve hazımsızlık var'' açıklamasında bulundu.

Son günlerde Millet İttifakı'nın bozulacağına yönelik medyada önemli haberler yer aldı. Meral Akşener'in 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekilmiş samimi görüntüleri sonrası ''Akşener Millet İttifakı'nı bitirip Cumhur İttifakı'na geçecek'' yorumları yapıldı. Bu iddia canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu.

Akşener, partisinin CHP ile kurduğu Millet İttifakı'nın bozulduğuna yönelik iddialara FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın dağıtılması için uğraş içindeler demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Millet İttifakı'nın dağıtılması için Cumhurbaşkanlığı'nın uğraş içinde olduğu, hatta bunun içinde istihbarat elemanlarının da sokulduğu' yönündeki ifadeleri için Akşener ''Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bunu bilmiyorum'' dedi.

Millet İttifakı bozuluyor mu?

Akşener, "Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınızda ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben.Bir panik ve hazımsızlık var'' ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonundaki fotoğraf için ne dedi?

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda çekilen fotoğraf için ''Bir ev sahibi ve misafir tokalaşmasından başka bir şey değil'' diyen Akşener şu açıklamalarda bulundu: Geçen yıl da bir resepsiyon vardı, o zaman çekilen fotoğrafta da ben baya gülüyordum, böyle yorum yapılmamıştı. Ne değişti? 31 Mart seçimleri oldu. Bu fotoğraftan pek çok anlam çıkarıldı ama özünde burada ev sahibi ve misafir arasındaki nezaket tokalaşması var.

Birbirimizle hiç el sıkışmadan gitseydik asıl ne konuşulacaktı?

Nezaketi, zerafeti o kadar unuttuk ki bu fotoğraftan bile pek çok senaryo yazacak duruma geldik. O kadar düşmanlaştırıcı bir dil hakim olmaya başladı ki bu fotoğrafın olamayacağı gibi bir kanaat oluşmuş insanlarda. 'O kadar saygısız bir dil kullanıldı ki. Biz 30 Ağustos zafer bayramının kutlamasına gittik. Erdoğan ev sahibi, ben de İYİ Parti Genel Başkanıyım. Birbirimizle hiç el sıkışmadan gitseydik asıl ne konuşulacaktı? Mesele bu

Faruk Çelik'in Cumhurbaşkanlığı seçimi önerisine tepki!

Eski bakan Faruk Çelik'in Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 40+ 1 alanın kazanması yönündeki önerisi sonrası başlayan tartışmalar için, "Biz eskiden bu tür önerileri MHP Sözcülerinden duyardık. Şimdi bir mesaj sapması var. İkincisi 2023'te veya daha önce Sayın Erdoğan'ın seçilemeyeceğini söylemiştim. AK Parti'de aynı fikirde. Dolayısıyla buna çözüm bulma peşindeler. Böyle bir şey olabilir mi? Tam ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün içinde aktif olarak yer alırız" dedi.