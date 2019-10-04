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Tarifeli uçakla Ankara'ya dönen Kılıçdaroğlu sosyal medyada olay oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'daki programının sona ermesi sonrasında Ankara'ya dönmek üzere tarifeli uçak kullandı. Kılıçdaroğlu'nun uçağa binmek için sıra beklemesi sosyal medyada gündem oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da Dünya Avşarlar Derneği’nin 4'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Kılıçdaroğlu, buradaki programının ardından Başkent'e tarifeli uçakla döndü. Anadolu Jet'in Adana-Ankara seferine binen Kılıçdaroğlu'nun, vatandaşlarla birlikte uçağa binmek için sıra beklediği görüldü.

Siyasi şov mu alçak gönüllülük mü?

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kimileri "siyasi şov" olarak niteledi, kimileri de "özlenen tablo" olarak gördü.

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