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Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton'ı konuk etti. Lige ve Avrupa'ya istediği gibi başlayamayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, rakibine oranla daha iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen pozisyon üretmedeki zorlukları aşamadı ve 90+3'te Boly'nin golüne engel olmayınca sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrılmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlılar'ın grupta henüz puanı bulunmuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Beşiktaş: 0 - 1 :Wolverhampton Wanderers

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Lens, Caner, Güven Yalçın

Wolverhampton Wanderers: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto

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