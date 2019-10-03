Başakşehir Borussia Mönchengladbach UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta karşılaşmasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Edin Visca'nın golüyle öne geçen Başakşehir, 90+1'de Patrick Herrmann'ın golüne engel olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Medipol Başakşehir: 1 - 1 :Borussia Mönchengladbach
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Richard Cook (İngiltere)
Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo