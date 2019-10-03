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Ekrem İmamoğlu talimat verdi! İETT tarihinde ilk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı doğrultusunda ihtiyaç duyduğu 10 şoför için kadınları tercih etti.

İBB’nni resmi iş başvuru sitesi kariyer.ibb.istanbul web sitesinde yayınlanan ilanda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapıldı.

Aranan şoförlerdeki genel niteliklerin yazıldığı ilanda, “Bu ilanımız kadın adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz” notu düşüldü.

Adayların“İstanbul’u sevmesi “de aranan şartlardan biri olarak iş ilanında yer aldı.

Otobüs Şoförlerinde aranan diğer özellikler ise şöyle sıralandı:
- En az lise mezunu ve 3 yıl aktif araç kullanım deneyimi olan,
Tercihen Otobüs Kaptanlığı Bölümü mezunu,
E sınıfı sürücü belgesine sahip,
- Sağlık koşulları açısından Otobüs Şoförü olarak görev almaya uygun,
- SRC ve psikoteknik değerlendirme belgelerine sahip olan,
- Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,
- İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili,
- Kağıthane ve çevresinde ikamet eden,
- Güçlü iletişim becerilerine sahip,
- Sorumluluğuna verilen her model ve markadaki otobüs, minibüs, midibüs ve hizmet araçlarını kullanmak,
- Yolculara güvenilir bir şekilde hizmet vermek,
- Otobüse binen yolcuların İstanbul Kart kullanımını takip etmek,
- Zimmetinde bulunan otobüsün güvenliğinden sorumlu olmak,
- Araçlar ve görevi ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yöneticilerine zamanında iletmek.

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