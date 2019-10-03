Okan Bayülgen'in annesi ve babası dolandırıcıların hedefi oldu

Ünlü şovmen Okan Büyülgen'in anne ve babası telefon dolandırıcıları kandırılarak 2 bin 300 TL dolandırıldı. Dolandırıldıklarını anlayan Bayülgen Ailesi, savcılığın yolunu tuttu.

Televizyon şovmeni Okan Bayülgen'in hukukçu olan anne ve babası, dolandırıcıların kurbanı oldu.

Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen'i arayan kişiler, "Eşiniz İhsan Doğudan Bayülgen'in kredi kartından yanlış çekim yaptık, iade edeceğiz." diyerek, kart bilgilerini aldılar. Dolandırıldıklarını anlayan Bayülgen Ailesi, savcılığın yolunu tuttu.

11 yıla kadar hapis istemi



Savcılık, soruşturma sonucu üç şüpheli hakkında iddianame düzenleyip 'dolandırıcılık' suçlamasıyla, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.

"2 bin 300 lira gitti"



Telefonda dolandırıcılara eşinin kredi kartı bilgilerini veren hukukçu baba Ümit Bayülgen, durumu anlayınca hemen harekete geçip kendisini arayanları aradı. Ama parasını geri alamadı. Kredi kartından harcanan paranın ise 2 bin 300 lira olduğu öğrenildi.