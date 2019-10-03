HABER /  GÜNCEL

Okan Bayülgen'in annesi ve babası dolandırıcıların hedefi oldu

Ünlü şovmen Okan Büyülgen'in anne ve babası telefon dolandırıcıları kandırılarak 2 bin 300 TL dolandırıldı. Dolandırıldıklarını anlayan Bayülgen Ailesi, savcılığın yolunu tuttu.

Televizyon şovmeni Okan Bayülgen'in hukukçu olan anne ve babası, dolandırıcıların kurbanı oldu.

Okan Bayülgen'in babası Ümit Bayülgen'i arayan kişiler, "Eşiniz İhsan Doğudan Bayülgen'in kredi kartından yanlış çekim yaptık, iade edeceğiz." diyerek, kart bilgilerini aldılar. Dolandırıldıklarını anlayan Bayülgen Ailesi, savcılığın yolunu tuttu.

11 yıla kadar hapis istemi

Savcılık, soruşturma sonucu üç şüpheli hakkında iddianame düzenleyip 'dolandırıcılık' suçlamasıyla, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi.

"2 bin 300 lira gitti"

Telefonda dolandırıcılara eşinin kredi kartı bilgilerini veren hukukçu baba Ümit Bayülgen, durumu anlayınca hemen harekete geçip kendisini arayanları aradı. Ama parasını geri alamadı. Kredi kartından harcanan paranın ise 2 bin 300 lira olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'nin yerel yönetimler yasa taslağı hazır
PKK kanalına röportaj veren Gürsel Tekin'den açıklama geldi! İznim olmadan kullanıldı
Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı zorunlu kıldı
Askeri araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 şehit 5 yaralı var
Bakan Fatih Dönmez Doğu Akdeniz'deki sevindiren gelişmeyi rota vererek paylaştı
Belçika'da PKK'ya yakınlığı ve Türk karşıtlığı ile bilinen Zuhal Demir bakan oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Oğlu işe gidince gelinine tecavüz eden sapık kayınpedere 29 yıl hapis
Tekirdağ'da 3 saatte köşeyi dönen yabancı uyruklu dilenci yakalandı
Anadolu Adalet Sarayı savaş alanına döndü! Ortalık karıştı
Trabzonspor Basel maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Başakşehir Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11)
1 Ocak hangi güne denk geliyor 2020 yılbaşı ne zaman?
Yorumlar