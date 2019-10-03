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Askeri araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 şehit 5 yaralı var

Demirören Haber Ajansı

HATAY'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. Feci kazada 2 asker şehit düşerken 5 asker de yaralandı. İsimleri belli olan şehitlerin acı haberi ailelerine ulaştırıldı.

Kaza, Belen ilçesi Çerçikaya köyü ile Derekuyu köyü yakınlarında maden ocağının bulunduğu bölgede meydana geldi. Operasyona giden askerleri taşıyan kirpi tipi zırhlı askeri aracın 150 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 3’ü ağır 7 asker yaralandı. 

İki askerin durumu ağır

Yaralı askerler helikopterle İskenderun ilçesine getirilerek buradan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü. Tedavi altına alınan 5 askerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şehit Kadir Seçkin'in acı haberi ailesine ulaştı

Kazada şehit düşen 41 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçkin'in haberi Tokat Turhal'da oturan ailesine ulaştı. Evli olan Şehit Seçkin'in  baba evine Türk bayrağı asıldı.Şehit Seçkin'in yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Amanos Dağları'nda yürütülen operasyonları koordine etmek için bölgede bulunan Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

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