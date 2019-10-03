AK Partili Mustafa Yeneroğlu AYM'nin bugünkü Sırrı Süreyya Önder kararına destek verdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Anayasa Mahkemesi'nin HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili verdiği ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair karara sosyal medya hesabından destek oldu.

Bilindiği üzere AYM, bugün aldığı kararla, 2013 yılında Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

AK Partili Yeneroğlu'ndan karara destek

Türkiye'deki yargısal kararları zaman zaman eleştirmesiyle ön plana çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu AYM'nin bu kararını olumlu bularak şu yorumu yaptı;

Hastalığına rağmen 10 aydır cezaevinde bulunan Sırrı Süreyya Önder beye geçmiş olsun, fikir özgürlüğü konusunda AİHM/AYM içtihatları açık,dikkate alınsaydı zaten yargılanamazdı. Bu temel hak ihlalleri son bulmalı, AYM/AİHM içtihatları ceza mahkemeleri tarafından dikkate alınmalı. — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) October 3, 2019

Sn Önder'in teröristbaşı Öcalan hakkında 'sayın' hitabını kullanması elbette tahrik edici,ancak AYM'nin,“şiddetin ve terör eylemlerinin övülmediği,kişilerin ve toplulukların terör yöntemlerini benimsemeye,şiddet kullanmaya tahrik ve teşvik edilmediği sürece" ihlal kararı zorunlu. — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) October 3, 2019