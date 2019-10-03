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AK Partili Mustafa Yeneroğlu AYM'nin bugünkü Sırrı Süreyya Önder kararına destek verdi

Fatih Uğur fatih@internethaber.com

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Anayasa Mahkemesi'nin HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile ilgili verdiği ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair karara sosyal medya hesabından destek oldu.

Bilindiği üzere AYM, bugün aldığı kararla, 2013 yılında Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz etkinliğindeki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

AK Partili Yeneroğlu'ndan karara destek

Türkiye'deki yargısal kararları zaman zaman eleştirmesiyle ön plana çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu AYM'nin bu kararını olumlu bularak şu yorumu yaptı;

Ne olmuştu?

Önder 2013 yılındaki nevruz kutlamaları sırasında İstanbul'da yaptığı konuşma nedeniyle yargılandı. 7 Eylül 2018'de Sırrı Süreyya Önder "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu cezayı onaylayınca Önder, Aralık 2018'de Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Önder, daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. Yüksek mahkeme oy birliğiyle Önder'in "ifade özgürlüğü"nün ihlal edildiğine karar verdi. Karar uyarınca Önder'in cezaevinden tahliyesi bekleniyor.

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