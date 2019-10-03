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Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz canlı hangi kanalda saat kaçta

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam 19:55'te canlı yayınlanacak maçta sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Beşiktaş-Wolverhampton maçını şifresiz veren kanalları sizler için derledik. İşte kritik maçın detayları...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

İlk maçında mağlup olmuştu
Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı. Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Karius - Douglas, Vida, Roco, Rebocho - Elneny, Dorukhan, Ljajic - Diaby-Güven, Nkoudou
Wolverhampton: Patricio - Vallejo, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Moutinho, Saiss, Jonny - Cutrone, Jimenez

İşte Beşiktaş Wolverhampton maçını şifresiz yayınlayacak kanallar;
- Arena Sport 5 HD Croatia
- BT Sport ESPN / HD
- CBC Sport HD
- Cosmote Sport 7 HD
-  Cytavision Sports 3 HD
-  DAZN Deutsch [$] (geo/R)
-  EuroSport 1 Denmark HD
-  EuroSport Player Dansk
-  M. Liga de Campeones 4
- MATCH! Futbol 2 / HD
- Nova Sport 2 CZ / HD
- Ring.bg / HD
- RMC Sport Live 8
- Sport 3 Israel / HD
- Sport TV5 (portugal)
- SuperSport 5 RSA / HD
- TSN Malta 4 HD
- TV2 Sport Premium HD
- TV2sumo.no [$] (geo/R)
- Virgin Media Player (geo/R)
- Virgin Media Sport Extra 1 HD
- Virgin Media TV [app] (geo/R)

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