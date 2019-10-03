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Bakan Hulusi Akar: ABD'li mevkidaşımla görüşeceğim planlarımız hazır

ABD'li mevkidaşı ile görüşeceğini açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına ilişkin ''Daha önce ifade ettiğimiz gibi planlarımız hazır.'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de güvenli bölge çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 

''Sabır ve samimiyetle barışçıl çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz. ABD Savunma Bakanı ile görüşeceğiz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi planlarımız hazır. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz zaafiyet planlarımız hazır demek tehdit olarak algılanmamalı.''

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