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Yavaş Melih Gökçek'in paylaşımını affetmedi suç duyurusunda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Başkan Melih Gökçek hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla mesnetsiz iddialarda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Göçek'in "Su içerken dikkat et" ifadelerinin yer aldığı tweetlerin ekran görüntüleri de yer aldı.

Korku ve panik yaratmak amacıyla mesnetsiz iddialarda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da içme suyunun kirli olduğunu iddia eden Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla mesnetsiz iddialarda bulunduğu’ gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yavaş, konu ile ilgili paylaşımları nedeniyle Gökçek hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

“Ankara’da ishal salgını büyüyor” ifadeleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Gökçek’in, “Sn. Yavaş sen atadığın ASKİ personelinin sözüne pek inanma. Su içerken dikkat et”, “Ankara’da ishal salgını büyüyor” ifadelerinin yer aldığı tweetlerin ekran görüntüleri de yer aldı.

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