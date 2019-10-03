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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman' sorusuna cevap!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ile yeniden gündeme oturan Fırat'ın doğusuna operasyon ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.

Bakan Çavuşoğlu ABD ile ortak kurulması planlanan ve çalışmaları devam eden 'Güvenli Bölge' konusuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama dönemi açılış konuşması sonrası gazetecilere verdiği demeçle yeniden ön plana çıkan '"Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman?" sorusuna "Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır." cevabını verdi.

ABD'nin sorgulan samimiyeti

Çavuşoğlu, "Biz ABD'nin teklifi ile birlikte burada gerçekten bir Güvenli Bölge oluşturulması için samimi davrandık. Fakat aynı samimiyeti ABD tarafından görmediğimiz aşikardır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da özellikle bu konuya vurgu yaptı. Amerika ile devam bu sürecin bizi istediğimiz noktaya götürmeyeceğiz kanaati biz de var. Sahadan gelen bilgiler bunu teyit ediyor." diye konuştu.

Harekat ne zaman sorusuna çarpıcı yanıt

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim zaten bu noktaya girme ve burayı Güvenli Bölge yapma planımız vardı. Sayın Cumhubaşkanımız da bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Şimdi hemen yanı başımızda terör örgütlerini buradan temizleme ve mültecileri buraya geri dönüşü için adımları atmalıyız. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyor. Tabi Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır." dedi.

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