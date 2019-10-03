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Cerrahpaşa'da Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitime 20 gün ara

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini duyurdu.

Rektörlüğün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki derslerin de kampüsteki yeni binalara alındığı öğrenildi.

Endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Pınar Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin öğrenim gördüğü mühendislik ana binasında çok fazla hasar meydana geldiğini belirterek, "Mühendislikte dersler yeni binaya taşınacak şekilde devam ediyor." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi de dün tahliye edilmişti

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz salı günü İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verilmişti. Öğrenciler, eşyalarını alarak binaları tahliye etmişti. 

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