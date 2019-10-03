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Mesut Özil'e saldırı davasında itiraf

Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ile Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Ashley Smith, suçunu itiraf etti.

Londra'daki Snaresbrook Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmanın sanıklarından Smith, olay günü Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın kol saatlerini çalmak amacıyla bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

İtirafın ardından hakim Sheelagh Canavan, sanık Smith'in 1 Kasım'da yapılacak sonraki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden geçen hafta yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.

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