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Türk milletine şehitlere dini değerlere küfür ve hakaret eden çocuk gözaltına alındı

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, dini değerler ve şehitlere küfür, hakaret ve aşağılayıcı sözler kullanan çocuk gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri büyük tepki çeken görüntüler sonrası videodaki kişinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

"Beni kralınız gelse cezaevine alamaz" 

Paylaşımda, "Beni kralınız gelse cezaevine alamaz" diyerek raporu olduğunu söyleyen kişinin paylaşımı kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.

Yakalanarak sorguya alındı

Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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