Şeyma Subaşı'dan ikinci bebek müjdesi! Instagram'da paylaştı ortalık yıkıldı
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile fırtınalı bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ikinci çocuğu istediğini Instagram'dan paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan 5 buçuk yaşında Melisa adında kızı olan Şeyma Subaşı, magazin gündemine bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı. Subaşı, Melisa'yı paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçiden gelen 'bir çocuğun mu var?' sorusu üzerine ikinci çocuk yapmak istediğini açıkladı.
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Takipçisiyle mesajlaştı
Şeyma Subaşı, İtalyan DJ sevgilisiyle bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyor. Sevgilisi Guido ile evleneceğine dair herhangi bir ipucu vermeyen Subaşı, yeniden çocuk isteğini bir takipçisinin sorusuna cevap olarak verdiği yorumda dile getirdi.
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Bebeklik günlerini çok özledim
Şeyma Subaşı, Instagram'da yazışırken çocuğunun bebeklik günlerini çok özlediğini belirtti.
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Şeyma Subaşı bir fanına da "Çok hızlı geçti" diye yazdı.
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