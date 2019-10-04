Şeyma Subaşı'dan ikinci bebek müjdesi! Instagram'da paylaştı ortalık yıkıldı

Acun Ilıcalı'dan 5 buçuk yaşında Melisa adında kızı olan Şeyma Subaşı, magazin gündemine bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı. Subaşı, Melisa'yı paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçiden gelen 'bir çocuğun mu var?' sorusu üzerine ikinci çocuk yapmak istediğini açıkladı.