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Belçika'da PKK'ya yakınlığı ve Türk karşıtlığı ile bilinen Zuhal Demir bakan oldu

Belçika’da PKK yandaşı ve Türk karşıtı açıklamaları ile bilinen Kürt kökenli Zühal Demir yeni kurulan Flaman Hükümeti'nde Çevre, Turizm, Enerji ve Adalet Bakanı oldu.

Belçika'da daha önce "Yoksullukla Mücadele ve Fırsat Eşitliği" politikalardan sorumlu devlet bakanlığı da yapan Zuhal Demir, Çevre, Güvenlik, Enerji ve Turizm Bakanı oldu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "Az önce yemin töreninde yeni Çevre, Güvenlik, Enerji ve Turizm Bakanlığı adına bakanlığım için yemin etmiş bulunuyorum" dedi.

Zuhal Demir Belçika Meclisi'nde yemin ederken...

"Türkçe dersleri yasaklansın" önerisi vermişti

Terör örgütü PKK sempatisi ile bilinen Zuhal Demir, ülkede Türkçe derslerinin yasaklanması için öneri vermişti.

"Bana Türk denmesinden utanıyorum" demişti

Geçtiğimiz yıl, "Bana Türk denmesinden utanıyorum." diyerek Türk vatandaşlığından çıkan Zuhal Demir, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla biliniyor.

39 yaşındaki Zuhal Demir, hukuk fakültesi mezunu ve ülkedeki Milliyetçi Flaman Partisi'nin üyesi.

Zuhal Demir'in üyesi olduğu Yeni Flaman İttifakı Parisi (NV-A) geçtiğimiz aylarda hükümetten çekilerek krize yol açmıştı.

Belçika'nın en iyi üniversiteleri arasında bulunan KUL'de hukuk bölümünü bitiren Zuhal Demir, 2010 yılında ilk defa genel seçimleri kazanarak parlamentoya girmeyi başarmıştı.

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