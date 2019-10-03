Paris'te Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 kişi öldü
FRANSA'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde yaralıların da bulunduğu bildirildi. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in de Türkiye ziyaretini erteleyerek, olay yerine gittiği bildirildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
115
Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.
215
Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.
315
Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.
415