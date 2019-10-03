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Fenerbahçe'de 4 yolcu Ersun Yanal biletlerini kesti

Fenerbahçe’de Ersun Yanal kadroda düşünmediği 4 oyuncu ile yollarını ayrılmaya hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında puan sıralamasında güzel bir yerde olan ve geçtiğimiz sezona oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de gözler ara transfer döneminde takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

4 isimle yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak kadro dışı kalan Mehmet Ekici’nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Sadık da kendilerine takım bakmaya başladı.

Devre arası hepsi gidiyor
Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği oyuncular forma umudunu kaybederken kariyerlerini devam ettirebilmek için devre arasında ayrılmaya hazırlanıyor.

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