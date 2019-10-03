Medipol Borussia Mönchengladbach maçı şifresiz canlı hangi kanalda saat kaçta

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında bugün sahasında Borussia Mönchengladbach ekibini ağırlayacak. Saat 19.55'te canlı yayınlanacak maçın şifresiz veren kanalların listesi haberimizde. İşte tüm detaylar...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

İlk maçında fark yemişti

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenildi.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Clichy, Mehmet, Mahmut, Visca, İrfan, Gullbrandsen, Crivelli

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Benes, Thuram, Plea

CBC Sport kanalı şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport tek çanakla izlenir mi?



1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir. Tek çanakla CBC Sport kanalını izleyebilirsiniz



3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli bilgi

Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.

AZ TV canlı izle

Az TV, tıpkı Türkiye'de TRT 1'in olduğu gibi Azerbaycan'da yayın yapan ilk canlı TV kanalıdır. 1955 yılında yayına başlayan kanal, Azerspace uydusundan yayın yapmaktadır. Uefa Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlarının yapıldığı kanalda bir süre HD yayın denenmiş olup başarılı olunamadığı görülmüştür. Bu yüzden HD olarak değil yayınlarına SD olarak devam etmektedir. İdman TV ve Medeniyet TV ile aynı şirkete aittir. Kesintisiz canlı olarak sitemizden izleyebilirsiniz.

Nasıl netten izleyebilirim? : Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6 Kanal türüAzerbaycanÜnvanAzərbaycan TeleviziyasıYayın MerkeziBaküWeb//www.aztv.az/E-mailwebmaster@aztv.azTelefon+994 12 4923807AdresAZ1011, Bakı şəh., M.Hüseyn küç., 1