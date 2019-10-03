Trabzonspor Basel maçı şifresiz canlı hangi kanalda saat kaçta
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam saat 22.00'de canlı yayınlanacak maçta Basel ile sahasında karşılaşacak. Trabzonspor - Basel maçını şifresiz veren yabancı kanalların listesini sizler için derledik.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını 5-0 yenerek ilk hafta sonunda lider durumda bulunan Basel karşısında kazanmayı hedefliyor.
Trabzonspor - Basel muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, A.Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
Basel: Omlin, Eray, Alderete, Widmer, Zuffi, Stocker, Frei, Petretta, Bua, Xhaka, Arthur
Trabzonspor - Basel maçını şifresiz veren yabancı kanalların listesi
- Cosmote Sports 9 HD
- DAZN Deutsch
- EuroSport Player Dansk
- RMC Sport Live 10
- Virgin Media Player
- Virgin Media Sport Ekstra
- Virgin Media TV