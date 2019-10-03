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Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Fransa Milli Takımı'nın Türkiye ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Steven Nzonzi kadroda yer almadı.

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'la aynı grupta yer alan Fransa'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklanırken Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Steven Nzonzi listede yer almadı.

Fransa Milli Takımı'nın 23 kişilik milli takım kadrosu şu şekilde;

Kaleci: Hugo Lloris, Alphonse Areola, Steve Mandanda Defans: Lucas Digne, Lucas Hernandez, Leo Dubois, Kimpembe, Clement Lenglet, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Kurt Zouma

Orta saha: Ngolo Kante, Blaise Matuidi, Ndombele, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso

Forvet: Wissam Ben Yedder, Kinglsey Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Ikone, Thomas Lemar, Kylian Mbappe

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