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Bakan Fatih Dönmez Doğu Akdeniz'deki sevindiren gelişmeyi rota vererek paylaştı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı faliyetleleri ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığı izinle Doğu Akdeniz'de yer altı kaynağı arama noktasında önemli işlere imza atıyor.

Bu doğrultuda Bakan Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de güncel arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada sevindiren gelişmelerin haberini verdi. Dönmez Yavuz'un Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

'Varsa mutlaka bulacağız' deyip rotayı paylaştı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek 

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

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