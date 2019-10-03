WhatsApp'ta yine bir sistem açığı! Mesajlarınıza erişilebilir

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yeni bir sistem açığı keşfedildi.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil bir sistem açığı ile gündemde.

Tespit edilen WhatsApp açığı, kötü niyetli kişilerin, kullanıcıların telefonundaki dosyalara ya da mesajlara erişmesini sağlıyor.

GIF'lere dikkat!

Awakened takma isimli bir araştırmacı tarafından ortaya çıkarılan açık sayesinde siber korsanlar WhatsApp kullanıcılarına gönderdikleri GIF’ler ile kullanıcı verilerine erişebiliyor.

Bulduğu açığı Facebook‘a bildiren Awakened’ın bu keşfinin ardından Facebook’un platformda bir güvenlik güncellemesine gitmesi bekleniyor.