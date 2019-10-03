PKK kanalına röportaj veren Gürsel Tekin'den açıklama geldi! İznim olmadan kullanıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, terör örgütü PKK tarafından propaganda amaçlı kullanılan medya organı ANF'de yayınlanan röportajı gündeme bomba gibi düşmüştü. Tekin bugün yaptığı bir açıklamayla kendini savunurken site röportajı silmek zorunda kaldı.

Gürsel Tekin, PKK kanalına röportaj vererek kayyım atanan belediyelere destek çıkmıştı. PKK’ya ait medya organı ANF tarafından yayınlanan skandal röportaja ilişkin tepkilerin ardından Gürsel Tekin cephesinden açıklama yapıldı.



Tekin kendisini, TBMM'de faaliyet gösteren bir ajans aracılığıyla kendilerine ulaşan bir kişiye röportaj verdiğini ve bu röportajın bilgisi dışında terör örgütüne ait kanalda yayınlandığını belirterek savundu.

Gürsel Tekin Twitter'dan açıklama yaptı! İznim olmadan kullanıldı

Tekin Twitter hesabından da şu açıklamayı yaptı: ''Mesele, TBMM’ne akredite olan bir haber ajansının referansı kullanılarak tarafımla yapılan bir röportajın, hem röportaj yapan gazetecinin, hem ajansın hem de benim tamamen bilgi, onay ve iznimiz dışında farklı bir mecrada kullanılmasıdır. Bugün kamuoyu gündemine gelen röportaj ilgili mecrada bilgim, iznim ve onayım olmadan kullanılmıştır.Yayınla ilgili her türlü hukuki hakkım saklı olup, yasal süreç de tarafımdan takip edilecektir''

İddia ettiği kişinin ismini açıklamadı

Ancak Tekin, skandala sebep olan ajansın ve gazetecinin kimliğini açıklamadı.

Site röportajı sildi

Öte yandan söz konusu ‘kayyum' röportajı, terör örgütü PKK'nın medya organı ANF'den silindi. Siteye şöyle bir duyuru girildi:

“CHP Milletvekili Gürsel Tekin ile yapılan “Gürsel Tekin; Kayyımlar 82 Milyonu İlgilendiren Bir Meseledir” başlıklı röportajı 1 Ekim tarihinde serbest bir muhabirden alarak yayınladık. Haber bir yanlışlıktan kaynaklı sitemizde yayınlanmış ve kaynağından iptal edilmesi üzerine geri çekilmiştir”

Haberde ve videoda “Gürsel Tekin, ekonomik krizin nedenlerini ve yargı reformu paketinin içeriği ile ilgili düşüncelerini ANF'ye değerlendirdi” açıklaması yer alıyordu.