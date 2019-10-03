İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Hadi Özışık'tan bomba kulis bilgisi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Habertürk'te katıldığı canlı yayında İYİ Parti'ye ilişkin çok dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı. CHP'nin HDP'ye yönelik tavrının İYİ Parti'de rahatsızlığa neden olduğunu belirten Özışık, ittifaktan ayrılmak dahil olmak üzere farklı stratejilerin görüşüldüğünü ifade etti.

Habertürk ekranlarında her perşembe günü Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Nedir ne değildir' programında gündeme ilişkin çok sayıda konu ele alındı.

Özellikle yüzde 50+1 barajı üzerinden yürütülen polemiğin ve partilerin yaptıkları ittifaklara ilişkin son durumların konuşulduğu programda, zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşandı.

50+1 açıklamasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi var mıydı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık programda yaptığı açıklamada, 50+1'in ülkeyi yoracağını savunan AK Partili eski bakan Faruk Çelik ile de konuştuğunu söyledi. Çelik'in bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yaptığı iddialarının doğru olmadığını belirten Özışık, söz konusu açıklamanın tamamen Faruk Çelik'in kendi düşünceleri olduğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri İYİ Parti'ye 'hakaret'

İyi Parti'nin etkili ve üst düzey isimleriyle görüştüğünü belirten Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'saray ittifakı bitirmek istiyor' şeklindeki ifadesini de bu isimlere sorduğunu kaydetti. İyi Partili isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine anlam veremediğinin altını çizen Özışık, bu açıklamanın kendilerine adeta bir hakaret olduğunu söylediklerini ifade etti.

Millet İttifakı'nın İyi Parti tarafından çatırdadığına dikkat çeken Özışık, şu anda teoride olan ittifakın pratikte ise işlevini yitirmiş olduğundan bahsetti. İyi Parti kurmaylarının artık yeni stratejiler üzerine kafa yorduğunun altını çizen Hadi Özışık, İyi Partililer'in Erdoğan'ın meclisteki konuşmasını kendilerine yönelik bir çağrı olarak algılamış olabileceklerine vurgu yaptı.

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

İyi Parti'de 10'a yakın vekilin aklının CHP'nin HDP'ye mesafe koymaması nedeniyle karışık olduğunu aktaran Hadi Özışık, bu bağlamda İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan çoktan kopmuş olduğunu belirtti. Özışık'ın aktardığı bir diğer bilgiye göre ise İyi Parti'nin değerlendirdiği stratejiler arasında Cumhur İttifakı'na katılma seçeneği de var.