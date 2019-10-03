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Taksim'de intihar girişimi! Film gibi izlediler

İhlas Haber Ajansı

TAKSİM'de iskeleye çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Yerli ve yabancı turistlerin film izler gibi seyrettiği intihar girişiminde şüpheli, yaklaşık 2 saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, ikindi saatlerinde Beyoğlu Taksim'de inşaatı devam eden camide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, maddi imkansızlıklardan dolayı kimliği belirsiz bir kişi Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden caminin minaresindeki iskeleye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Minaredeki şahsı gören yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuna kaydederken bazı vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minarenin altında her ihtimali göz önünde bulundurarak önlem aldı. Polis ekipleri minarede bulunan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yapılan ikna çalışmalarının ardından zanlı yaklaşık iki saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis aracına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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