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Isaac Promise hayatını kaybetti

Türkiye'de birçok takımda forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, 31 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İY, Karabükspor ve Giresunspor'da oynayan ve son olarak Austin Bold forması giyen Isaac Promise hayatını kaybetti.

31 yaşındaki futbolcunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda. "Ülkemizde birçok takımda top koşturmuş Nijeryalı futbolcu Isaac Promise’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Isaac Promise" ifadeleri yer aldı.

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