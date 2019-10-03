Mehmet Metiner'den Karamollaoğlu'na yanıt: AK Parti'nin ölüsü bile yüzde 10'a düşmez

AK Partili Mehmet Metiner, yüzde 40+1 tartışmalarında, "AK Parti'nin yüzde 10'a bile muhtaç olduğu günleri göreceğiz" diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na Habertürk ekranlarından cevap verdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yüzde 40+1 tartışmalarına yaptığı yorumda, "AK Parti yüzde 10+1'e muhtaç olacak" çıkışında bulundu. Karamollaoğlu'nun bu yaklaşımına, 'Nedir Ne Değildir?' programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan, Mehmet Metiner cevap verdi.

Metiner, AK Parti'nin yüzde 10'lara düşmesi ve CHP'nin yükselip iktidar olmasının en çok da Saadet Partisi tabanına zarar vereceğini belirtti. Metiner ayrıca Karamollaoğlu'na seslenerek, "Bu tip açıklamaları bırakıp kendi partisini iktidara taşımakla uğraşsın" dedi.

AK Parti'nin oy kaybetmediğini söyleyen Metiner, Karamollaoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "AK Parti'nin ölüsü bile yüzde 10'a düşmez" dedi.