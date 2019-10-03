HABER /  AK PARTİ

Mehmet Metiner'den Karamollaoğlu'na yanıt: AK Parti'nin ölüsü bile yüzde 10'a düşmez

AK Partili Mehmet Metiner, yüzde 40+1 tartışmalarında, "AK Parti'nin yüzde 10'a bile muhtaç olduğu günleri göreceğiz" diyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na Habertürk ekranlarından cevap verdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yüzde 40+1 tartışmalarına yaptığı yorumda, "AK Parti yüzde 10+1'e muhtaç olacak" çıkışında bulundu. Karamollaoğlu'nun bu yaklaşımına, 'Nedir Ne Değildir?' programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan, Mehmet Metiner cevap verdi. 

Metiner, AK Parti'nin yüzde 10'lara düşmesi ve CHP'nin yükselip iktidar olmasının en çok da Saadet Partisi tabanına zarar vereceğini belirtti. Metiner ayrıca Karamollaoğlu'na seslenerek, "Bu tip açıklamaları bırakıp kendi partisini iktidara taşımakla uğraşsın" dedi. 

AK Parti'nin oy kaybetmediğini söyleyen Metiner, Karamollaoğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "AK Parti'nin ölüsü bile yüzde 10'a düşmez" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bina riskli bulundu! İstanbul'da 2 okul yarın tatil edildi
İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Hadi Özışık'tan bomba kulis bilgisi
Beşiktaş Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Suriyeli mültecilerle ilgili dikkat çeken karar! İzin verilmeyecek
Isaac Promise hayatını kaybetti
Hulusi Akar'la ilgili iddiaya Göksu'dan sert tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir Borussia Mönchengladbach UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü
Rum yönetiminde Yavuz alarmı
Taksim'de intihar girişimi! Film gibi izlediler
ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması
Ahu Tuğba'nın ilk eşi kim? Canlı yayında herkesi şoke eden itiraflar
Yorumlar 12 yorum