Kızının okula gidebilmesi için borçla yol yaptırmıştı yeni gelişme var

MUĞLA'da çiftçi Ramazan Korkut (48), okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtti. 20 bin lira borçlanan baba Korkut, sanatçı Haluk Levent’in kendilerini ziyarete geleceğini söyledi.

Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nin Tembeller mevkiinde oturan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Ramazan Korkut'un 3 yıl önce evi yandı. Bu nedenle tüm birikimini harcayan Korkut, yaşadıkları yere giden dağ yolunun bozuk olması nedeniyle servis aracı giremediği için geçen yıl kızı Gamze Korkut'u ana sınıfına gönderemedi.

1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı

Bu yıl, Menteşe ilçe merkezindeki Şehbal Baydur İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan küçük Gamze'nin yol sıkıntısı devam etti. Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvuran Ramazan Korkut, 'Orman yolu olduğu için yapamıyoruz' cevabı aldı. Bunun üzerine Korkut, 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladı.

Yol çilesi sona erdi

Menteşe Belediyesi bir kamyon, Orman Bölge Müdürlüğü ise bir greyder desteğinde bulundu. 6 gün boyunca süren çalışmalar sonucu düzeltilen ve çakıl dökülen 4 kilometrelik yol, stabilize hale getirildi. Daha önce babası tarafından traktörler ile anayola götürüldükten sonra servise binebilen Gamze'nin yol çilesi, sona erdi. Artık evlerinin önünde servise binip inen küçük kızın mutluluğu, yüzüne yansıdı.

Maddi durumum zaten iyi değil

Ramazan Korkut, yolun kötü olmasından dolayı servis aracının gelmediğini belirtip, "Kızımı bir kez evin önünden alan servis şoförü, daha sonra bana 'Yolun iyi değil, bir daha buraya gelemem' dedi. Milli Eğitim'den yetkililer gelerek yolda incelemede bulundu. Onlar da, 'Yolu kendin yaptırırsan kızın ancak o zaman servis ile okula gider' cevabını verdi. Yolu yaptırmaya mecbur kaldım, çünkü aksi takdirde kızım okula gidemeyecekti. Veresiye olarak yaptırdığım yol için 20 bin lira borçlandım. Maddi durumum zaten iyi değil. Şimdi üzerine bir de veresiye olarak yatırdığım bu yol için yapılan masraf eklendi. Nasıl ödeyeceğimi düşünmeye başladım" dedi.

Servis şoförü Fatih Aydın da, "Aracın girebileceği bir yol değildi. Artık sabah alıp, akşam bırakacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. O yola girseydim, araçta bulunan diğer öğrencilerin can güvenliğini riske atardım. Herkesin beni anlayışla karşılayacağını umuyorum" diye konuştu.

Okulun önünde servis aracından inen Gamze Korkut'un mutluluğu ise yüzüne yansıdı. DHA muhabirinin yolculuğun nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Çok güzel" diye cevap veren küçük Gamze, 'Yolumuz yapıldı. Şimdi okuluma çok daha rahat bir şekilde gidebiliyorum" dedi.

Haluk Levent aileyi ziyaret edecek

Muğla'da, evlerinin bulunduğu dağ yolu bozuk olan ve 6 yaşındaki kızı Gamze’nin okula gidebilmesi için 20 bin TL veresiyle 4 kilometrelik yolu yaptıran çiftçi Ramazan Korkut, sanatçı Haluk Levent’in kendilerini ziyarete geleceğini söyledi. Baba Korkut, "Haluk Levent Bey beni telefonla aradı. Bu ayın 21’inden sonra beni ziyarete gelecekmiş, Görevlendirdiği birkaç kişinin yanıma gelip hesap numaramı alacaklarını söyledi. Borçlarımın hepsinin ödeneceğini söyledi. Sürekli hayırsever insanlar arayıp hesap numaramı istiyorlar. Herkese teşekkür ederim" dedi.