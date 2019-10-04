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Sırrı Süreyya Önder ne zaman tahliye olacak?

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Bu kararın ardından Sırrı Süreyya Önder'in tahliye edilmesi bekleniyordu. Peki Sırrı Süreyya Önder ne zaman tahliye olacak?

Cezaevinde bulunan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hak ihlaline uğradığı yönündeki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşmasına rağmen tahliye edilemedi. Avukat Ramazan Demir, mahkeme heyetinin adliyeden ayrılması nedeniyle Önder’in hâlâ cezaevinde olduğunu belirtti.

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e, 2013 yılında İstanbul’daki Newroz mitingindeki konuşması nedeniyle “terör örgütü propagandasını yapmak” suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. AYM, karara yapılan itiraz üzerine Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Tahliye edilemedi

Kararın ardından tahliye edilmesi beklenen Önder, henüz cezaevinden çıkamadı. Twitter hesabından açıklama yapan Ramazan Demir, AYM kararının saatler önce İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştığını belirtti.

Demir paylaşımında “AYM’nin Sırrı Süreyya Önder kararı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine ulaşalı saatler oldu. Karardan haberleri olmalarına rağmen mahkeme heyeti ve kalemi adliyeden ayrıldı. Derhal serbest kalması gereken Önder kararı uygulayacak hakimler adliyede olmadığından serbest kalamıyor” ifadelerine yer verdi.

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