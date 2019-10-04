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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl Şamil Tayyar son bilgiyi açıkladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Twitter hesabından paylaştı. Hastaneyle irtibata geçtiğini söyleyen Tayyar, "Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu spekülasyonlara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Bahçeli, hastanede kısa süreli bir tedavi gördükten sonra evinde istirahate çekildi.

Rahatsızlığının sürmesi nedeniyle TBMM açılışına katılamayan Bahçeli'nin yeniden hastanede tedaviye alınmasıyla birlikte sağlık durumunun kötü gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, haberlere ateş püskürdü ve Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 

Bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır

Bahçeli'nin son durumunu ise AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar Twitter sayfasından duyurdu. Tayyar, "Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli’nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerine yer verdi.

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