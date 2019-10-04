Rusya Devlet Başkanı Putin'den olay açıklama: Bize kazık attılar

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Putin, “ABD'nin, anlaşmadan çıktıktan çok kısa süre sonra kara bazlı orta menzilli füzeyi test etmesi, onların uzun zamandır bunun üzerinde çalıştığını gösteriyor” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre böyle bir füzeyi iki ayda geliştirip, üretip teste hazır duruma getirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Rus lider, “Bu, en az birkaç yıldır çalıştıklarını gösteriyor. Diğer her şey, çıkış yolunu bulmaktı, nitekim buldular” ifadelerini kullandı.

‘Hiçbir nedenleri yoktu’

Ancak ABD'nin ‘iyi bir bahane bulamadığını’ dile getiren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çünkü Rusya'yı, bir şeyleri ihlal etmekle suçlamak için bir neden yoktu. Aksine, biz hep Aegis sistemlerinin kara bazlı orta menzilli füzeleri fırlatmaya uygun olmadığı söylendi. Aegis sistemleri artık Avrupa'da, Romanya'ya konuşlandırıldı, yakında Polonya'ya konuşlandırılacak. Bu füzelerin böyle kullanılamayacağını söylüyorlardı, oysa sonra Aegis fırlatma sistemlerinin orta menzilli füzeleri fırlatmak için kullanıldığını duyurdular.”

Putin, şöyle devam etti;