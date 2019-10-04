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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 3 il için önemli karar

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle İstanbul, Adana ve Bursa'da belirlenen alanlar, bazı şirketlere ait özel endüstri bölgesi ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan yaklaşık 18.2 hektarlık alan Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki yaklaşık 84,9 hektarlık alanın ise EMBA Elektrik Üretim Anonim Şirketi Adana Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki yaklaşık 76,4 hektarlık alanın da Gemlik Gübre Sanayii Anonim Şirketi Bursa Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine karar verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki yaklaşık 31,3 hektarlık alan MAN Türkiye Anonim Şirketine münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.

Karar kapsamında söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar da sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.

Acele kamulaştırma kararları

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim (gecekondu dönüşüm) çalışmaları kapsamında, sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Trabzon Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Trabzon'un Of ilçesi Sulaklı Mahallesi sınırları içerisindeki bazı taşınmazların da bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında planlanan "Millet Bahçesi Projesi"nin hayata geçirilmesi amacıyla Of Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yapımı devam eden Çekerek Hidroelektrik Santrali'nin tamamlanması amacıyla Tokat'ın Zile ve Yozgat'ın Çekerek ile Aydıncık ilçelerindeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı için de Ankara'nın Beypazarı ve Polatlı ile Eskişehir'in Mihalıççık ilçelerindeki bazı taşınmazların da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu arada Resmi Gazete'deki bir başka karar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılması kararlaştırıldı.

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