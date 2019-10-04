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Manisa Kula’da büyük hasarlı yangın ev sahibi fenalaştı

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, paniğe sebep oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde, Yurtbaşı Mahallesi'nde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Nafiz Topdemir’e ait evden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden ev sahibi Topdemir ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil İhbar Hattı’na bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Ev sahibi fenalaştı

Yangın esnasında dumandan etkilenen ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle fenalaşan ev sahibi Nafiz Topdemir, olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının çıkış sebebi araştırılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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