HABER /  EĞİTİM

ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuç öğrenme ekranı

Son dakika gelen açıklamaya göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.

Milyonlarca öğrenci merakla beklediği ALES sonuçları açıklandı.

Az önce ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

TC kimlik ve şifre gerekiyor

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ALES SONUÇ EKRANINA BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Varlık Fonu enerji şirketlerine ortak olmaya hazırlanıyor! ilk ortaklığı bakın kiminle
Millet İttifakı bozuluyor mu sorusuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den olay açıklama: Bize kazık attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 3 il için önemli karar
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl Şamil Tayyar son bilgiyi açıkladı
Tarifeli uçakla Ankara'ya dönen Kılıçdaroğlu sosyal medyada olay oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Baykar Makina Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi
Ünal Karaman: Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı
Manisa Kula’da büyük hasarlı yangın ev sahibi fenalaştı
Prof. Dr. Vahit Özmen: Her 5 meme kanseri hastasından biri 40 yaşın altında
Bağdat karıştı 31 kişi öldü! Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi açıklama yaptı
4 Eylül evde bakım maaşları yatan iller hangisi yeni liste
Yorumlar