ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuç öğrenme ekranı

Son dakika gelen açıklamaya göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.
Milyonlarca öğrenci merakla beklediği ALES sonuçları açıklandı.
Az önce ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
TC kimlik ve şifre gerekiyor
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.