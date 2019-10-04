Devlet Bahçeli'ye ne oldu hastalığı ne Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ne oldu, neden hastanede yattı ve Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu nasıl soruları merak konusu oldu. MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz günlerde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı şu anda evinde dinlenen Bahçeli'nin son durumu hakkında son açıklama Şamil Tayyar'dan geldi.

Devlet Bahçeli'nin hastalığı ne ve Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumu nasıl araştırmaları vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz günlerde üst solunum enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırılmış ve Devlet Bahçeli bir süre tedavi görmüştü. Daha sonra MHP lideri tahliye oldu ve şu anda evinde dinleniyor. Sosyal medyada Devlet Bahçeli hakkında yapılan yorumlara ve haberlere isyan eden Şamil Tayyar ise Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumunu anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu spekülasyonlara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Bahçeli, hastanede kısa süreli bir tedavi gördükten sonra evinde istirahate çekildi.

Rahatsızlığının sürmesi nedeniyle TBMM açılışına katılamayan Bahçeli'nin yeniden hastanede tedaviye alınmasıyla birlikte sağlık durumunun kötü gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, haberlere ateş püskürdü ve Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır

Bahçeli'nin son durumunu ise AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar Twitter sayfasından duyurdu. Tayyar, "Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP Lideri Bahçeli’nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerine yer verdi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programına katılan gazeteci Metin Özkan, Hande Fırat'ın "Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt verdi.



Özkan, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim gayet sağlıklı. Sayın Bahçeli üst solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Başkent Hastanesi'ne gitti. Tedavisi tamamlandı ve aynı gün çıktı. Sayın Bahçeli daha önce 2 kez kalp ameliyatı geçirmiş ama ona rağmen çakı gibi ayakta duran yaşına rağmen çok dinç ve dinamik bir isim. Başkent Hastanesi'nden çıktıktan sonra evine geçti. Doktor kontrolünde olduğu için de doktorlar doğal olarak bazı tetkikler istiyor. Şehir hastanesi de evine yakın yerde olduğu için oraya gidiyor. Bu giriş çıkışlar gizli yapılmıyor. Asansörden girmiyor, kalorifer dairesinden girmiyor normal insanların girdiği kapıdan girip çıkıyor. Benim tahminim pazartesi günü Genel Merkez'de salı günü de TBMM'de grup toplantısında olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.