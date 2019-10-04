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Suriye'den bir son dakika haberi! Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

SURİYE 'de bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başladı. TSK ve ABD askeri kara araçları ve İHA’larla Telabyad'a girdi.

Milli Savunma Bakanlığından "Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başladı." açıklaması yapıldı.

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı." bilgisi paylaşıldı.

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