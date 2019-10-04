Suriye'den bir son dakika haberi! Üçüncü birleşik kara devriyesi başladı

Enflasyonun tek haneye inmesi dolara nasıl yansıdı! Dolar kuru ne kadar? 4 Ekim 2019

Okan Buruk: Pozisyon vermedik ama şanssız bir gol yedik

Devlet Bahçeli'ye ne oldu hastalığı ne Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl?