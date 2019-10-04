Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyor

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Galatasaray-F.Bahçe polemiğiyle ilgili "Ali Koç'u bence kim doldurduysa; Galatasaray'ın teknik direktörü veya başkanı ile bu şekilde diyaloğa girmesini hiç doğru bulmuyorum.'' dedi.

Galatasaray'da 2008-2011 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan ve mali olarak kritik bir dönemde elini taşın altına koyan Adnan Polat, çok özel açıklamalarda bulundu.

Polat Holding'in Budapeşte'de yatırımlarını anlatmak için basın mensuplarını Macaristan'da ağırlayan Polat, Galatasaray'ın manevi kurucusu sayılan ve restorasyonunu yaptırdığı Gül Baba'nın türbesini de ziyaret etti. İşte Adnan Polat'ın çok özel açıklamaları:



''Kırk yılda olan bir piyango Ali Koç'a çarptı''

"Geçen sene Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Kırk yılda olan bir piyango Ali Koç'a çarptı! Onun şansızlığı diyelim. Alınan hoca ve futbolcuların hepsi kötü çıktı. Şimdi Ersun Yanal'la beraber futbol olarak iyiye gidiş var. Ben, Fenerbahçe hep potada olsun istiyorum. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe potada olduğu vakit futbola ilgi artıyor ve futbolun ekonomisine pozitif etkisi oluyor."



''Sicil konusunda herkes herkesi biliyor''

"Ali Koç'u bence kim doldurduysa; Galatasaray'ın teknik direktörü veya başkanı ile bu şekilde diyaloğa girmesini hiç doğru bulmuyorum. Varsa derdi Galatasaray Başkanı ile beraber otururlar ve meseleyi çözerler. Onlar rakipler, düşman değiller. Türkiye'de sicil konusunda herkes herkesi biliyor. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. Herkes kendi işine konsantre olsun. Hakkaniyet içinde bir rekabet olsun ve biz de alkışlayalım."



''Galatasaray çıksın topunu oynasın''

"Yönetim bu sezon takıma büyük yatırım yaptı. Galatasaray çıksın topunu oynasın. O zaman kimse durduramaz Galatasaray'ı! Hakemler bireysel hata yapabilir. Yapıyorlar da... Sadece Galatasaray'a karşı hata yapmıyorlar. Biz o kadar iyi olmalıyız ki bizi hakem falan durduramaz. PSG maçını izledim. İkinci yarıda bu maçı alabiliriz diye kendine güveni geldi. Baştan öyle oynasalar belki değişebilirdi. Beni rahatsız eden takımda Türk futbolcu olmaması. İlk 11'de Türk yoktu."



''Galatasaray onların ekmek teknesi''

"Prof.Dr.Vahdettin Engin Galatasaray kulübü üyesi değil, Fenerbahçe taraftarı. Bunu niye garipsiyorlar? Onurlu bir adam Fenerbahçe taraftarı ise gelip Galatasaray kulübüne üye olmaz! Galatasaray Lisesi mezunlarının en az %90'ı doğru, dürüst insanlar. Hepsi işinde, gücünde. Ama Galatasaray'da maddi-manevi fayda sağlayan, 'liseci' bir kesim var. Bu da %3-5... Bunlar Galatasaray'ın her türlü imkânlarını kendi lehlerine kullanmak, Galatasaray'ı ellerinde tutmak için gece gündüz Galatasaray ile yatıp Galatasaray ile kalkıyorlar. Çünkü Galatasaray onların ekmek teknesi! Diğer üyeleri, aklı başında insanları, dönem arkadaşlarını da manipüle ediyorlar.



''Bunun adına sahtekârlık denir''

Adnan Polat'ın gündeminde kendisinin de başına gelen ibra edilmeme konusu da vardı. Mustafa Cengiz için çıkan kararı değerlendiren Polat, "İbra olmadı diye bir durum yok! Çünkü idari ibrasızlık diye bir şey yok! Aynısını yaşadık ve Yargıtay'ın 46 yargıcı da 'böyle bir şey olamaz' diyerek reddetti. Geçen sene, tüzüğe göre Galatasaray Lisesi mezunu 140 küsür kardeşimizin üye yapılması lazım. O formu herkes gibi doldurup imzalayıp vermesi lazım kulübe. Ama 2 kişi oturup tüm formları doldurup altına imzaları atarsa bunun adına sahtekârlık denir! Cengiz yönetimi bunu durdurdu. 'Bu arkadaşları üye yapacağız ama kendileri formları bir zahmet doldursunlar' dedi. 143 kişinin üyelikleri reddedilince camia ayağa kalktı" dedi.