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Başakşehir'de pes dedirten kaza fren yerine gaza basınca araba takla attı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Başakşehir'de ilginç bir kaza yaşandı. Bir AVM'nin otoparkına giriş yapmak için duran sürücü, fren yerine gaza basınca araç önce kaldırıma çarptı, ardından da takla attı. Sürücü, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Başakşehir'de bir alışveriş merkezine alışveriş yapmak için giden kadın sürücü, otopark girişinde durdu, ancak bir an dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

Fren yerine gaza basınca takla attı

Alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basın kadın sürücü, kaldırma vurarak takla attı.

Esnaf kadının yardımına koştu

Kazayı gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredeki esnaf, takla atan kadın sürücüye yardım için olay yerine koştu. Kaza ise hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

Hastaneye gitmek istemedi

Aracın içerisinden çıkartılan talihsiz kadına ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı. Kazayı gören ve kadını aracın içerisinden çıkaran Hasan Uludağ, “Ofisteydik, bir ses geldi dışarıya çıktık. Araç herhalde hızlı girmiş, küçük alanda ters dönmüş şekilde duruyordu. Sonra kadına yardımcı olduk ve araçtan çıkardık. Kadında bir şey yoktu çok şükür, ambulans geldi ama kendisi hastaneye gitmek istemedi.” diye konuştu.

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