Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı

Trakya ve Kıyı Ege'de kuvvetli olacak

Yarın Trakya, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Trakya ile Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.