Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali sonrası ABD'li ünlü gazeteden çarpıcı haber!

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinayi vermesinin ardından Wall Street Journal gazetesinde konuyla ilgili önemli bir haber çıktı. "Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir" denildi.

ABD medyasının tanınmış gazetesi Wall Street Journal haberde, "Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye'ye yakın zamanda operasyon yapacağından ve bunun ABD askerlerinin bölgeden çekilmesini tetikleyeceğinden endişeli olduğunu yazdı.

Bununla birlikte, Ankara'nın Suriye operasyonuyla ilgili yeteri kadar önceden Washnigton'ı bilgilendirmeyeceği ihtimali de ABD tarafının bir başka kaygısının olduğu belirtildi.

'Amerikan askerlerini tehlikeye sokabilir'

Haberde gazetenin görüş aldığı yetkiler, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna asker göndermeye hazırlandığına yönelik işaretler gördüklerini ve bunun da bölgede bulunan Amerikan askerlerini tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu bildirdi.

ABD’nin karşı karşıya kalabileceği ikilemi değerlendiren ABD’li bir yetkili de, "Çıkmak dışında başka bir seçenek kalmayabilir” ifadesini kullandı.