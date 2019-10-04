Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali sonrası ABD'li ünlü gazeteden çarpıcı haber!
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinayi vermesinin ardından Wall Street Journal gazetesinde konuyla ilgili önemli bir haber çıktı. "Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir" denildi.
ABD medyasının tanınmış gazetesi Wall Street Journal haberde, "Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir" ifadeleri kullanıldı.
Gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye'ye yakın zamanda operasyon yapacağından ve bunun ABD askerlerinin bölgeden çekilmesini tetikleyeceğinden endişeli olduğunu yazdı.
Bununla birlikte, Ankara'nın Suriye operasyonuyla ilgili yeteri kadar önceden Washnigton'ı bilgilendirmeyeceği ihtimali de ABD tarafının bir başka kaygısının olduğu belirtildi.
'Amerikan askerlerini tehlikeye sokabilir'
Haberde gazetenin görüş aldığı yetkiler, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna asker göndermeye hazırlandığına yönelik işaretler gördüklerini ve bunun da bölgede bulunan Amerikan askerlerini tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu bildirdi.
ABD’nin karşı karşıya kalabileceği ikilemi değerlendiren ABD’li bir yetkili de, "Çıkmak dışında başka bir seçenek kalmayabilir” ifadesini kullandı.
Erdoğan ne demişti?
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunmuştu. ABD'ye güvenli bölge için iki hafta süre verdiklerini söyleyen Erdoğan, bu süre içinde arzu edilen neticelere ulaşılamadığını ve Türkiye'nin kendi yoluna devam etmekten başka çaresinin olmadığını söylemişti. TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasının ardından dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin atacağı adımlarla ilgili olarak, diye konuşmuştu.