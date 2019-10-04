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Mahkeme hapisteki Sırrı Süreyya Önder için mütalaa istedi

Anayasa Mahkemesi'nin 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği' kararına rağmen Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tahliye edilmedi. Karardan bir gün sonra mahkeme, savcılıktan mütalaa istedi. Önder'in avukatı Ramazan Demir, "Bu Anayasa Mahkemesi kararına direnmektir" diyerek kararı eleştirdi.

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği' kararı verdi.

Kararın ardından cezaevinde bulunan Önder'in serbest bırakılması bekleniyordu, ancak karar İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasına rağmen mahkeme heyeti adliyeden ayrıldığı için tahliye olmadı. 

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, sabah erken saatlerde mahkemeye giden avukatlar tahliyenin bugün gerçekleşmesini beklediklerini ifade ederken, mahkeme heyetinin savcılıktan mütalaa istediği bilgisini paylaştı.

"Bu anayasa mahkemesi kararına direnmektir"

Önder'in avukatı Ramazan Demir, "Ne kadar geç uygulansa o kadar iyi mantığındalar herhalde. Dünden bu yana karardan haberleri var ama olabildiğince en ağır şekilde süreci ilerletiyorlar. Bu bir nevi Anayasa Mahkemesi kararına direnmektir. Dün tahliyesini beklemekten ziyade Anayasa Mahkemesi kararı var. Kararın ardından derhal serbest bırakmaları gerekiyordu. Ama onlar keyfe keder eve gittiler. Bugün incelemeye başladılar ve savcılıktan mütalaa istediler. Mütalaadan sonra karar çıkacak" dedi.

"Ayrı ihlal konusu"

Önder'in avukatlarından Benan Molu ise sosyal medya hesabından tahliye kararının geciktirilmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tahliye kararının infazının geciktirilmesi de ayrı ihlal konusu. İHAM, 1.5 saatlik gecikmede ihlal bulmazken (Manzoni), 11 saat için ihlal bulmuştu (Quinn). AYM 11.33’te UYAP’a düşen, 12.35’te cezaevine götürülen karardan sonra 16.25’te tahliyeyi ihlal görmemişti (Emrah Ergün)" ifadelerini kullandı.

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