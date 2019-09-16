Manisa Alman otomotiv devi Volkswagen'i bekliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Volkswagen'in Manisa'ya yatırım yapacağı yönündeki açıklaması, kentte büyük sevince neden oldu. Sanayiciler, üretim ve ihracat ile ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı beklerken, Manisalılar da istihdamın artacağını düşünüyor.
Volkswagen'in Manisa'da kuracağı tesis, Alman otomobil devinin dünya üzerindeki 123'üncü fabrikası olacak. Volkswagen'in Manisa'daki yatırımının yaklaşık 1 milyar Euro'nun üzerinde olması bekleniyor. Halk ve iş dünyasının önde gelenleri, Manisa'nın seçilmesinin doğru bir adım olduğunu söylerken, 1,3 milyar Euro'luk dev yatırım için Türkiye'yi tercih eden Volkswagen'in Manisa'da kurmayı planladığı fabrikada 5 bin kişinin istihdam edileceği öngörülüyor.
Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, bu yatırımın Manisa'ya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa milletvekilleri ve Bilim Sanayi Teknoloji Komisyonu üyelerine teşekkürlerini ileterek, yatırımın iş dünyası açısından umut verici olduğunu belirtti. Aloğlu, "Üretim ve dış ticaret açısından kıymetli bir yatırım. Manisa Organize Sanayi Bölgesi, altyapısı ve tüm imkanlarıyla bu yatırıma hazır. İyi bir döviz girdisi ile birlikte böyle bir firmanın burada yatırım yapması hem Türkiye'nin hem de Manisa'nın reklam değerini artıracaktır" dedi.
Manisalıların özverili çalışan ve üretime kıymet veren bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Aloğlu, kentin limanlara yakın olması nedeniyle her açıdan önemli kriterlere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Tüm şirketlerin amacı kar gütmektir. Paranın ilk bulunduğu Manisa, ticari olarak kutsal topraklara sahiptir. Volkswagen'in bu yatırımı ihracatı da artıracaktır. Biz hem ülkemiz, hem Ege Bölgesi'nin ihracatına katkı sağlıyoruz. Ne kadar artacağını zaman gösterecek. Ama biz yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapmaya hazırız. Manisa coğrafi konumu ve altyapısı olarak yatırıma uygundur."
İmar sorununa çözüm talebi
Fabrikanın üretim kapasitesinin netleşmesinin ardından sağlayacağı istihdam da netlik kazanacak. Mevcut 122 fabrikasında her gün ortalama 44 bin araç üretimi gerçekleştiren Volkswagen'in Manisa'da deneyim ve kalifiye eleman yönünden de sıkıntı yaşamayacağı öngörülüyor.