Manisa Alman otomotiv devi Volkswagen'i bekliyor

Manisalıların özverili çalışan ve üretime kıymet veren bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Aloğlu, kentin limanlara yakın olması nedeniyle her açıdan önemli kriterlere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm şirketlerin amacı kar gütmektir. Paranın ilk bulunduğu Manisa, ticari olarak kutsal topraklara sahiptir. Volkswagen'in bu yatırımı ihracatı da artıracaktır. Biz hem ülkemiz, hem Ege Bölgesi'nin ihracatına katkı sağlıyoruz. Ne kadar artacağını zaman gösterecek. Ama biz yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapmaya hazırız. Manisa coğrafi konumu ve altyapısı olarak yatırıma uygundur."