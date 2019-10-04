Altunizade metrobüs durağındaki üst geçit paralı mı oldu? Kafalar fena halde karıştı

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üst geçidin girişine yerleştirildi. Böylece üstgeçitten yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı. İBB sözcüsü Murat Ongun'un "alt geçit var" açıklamasına o yolu kullananlar sosyal medyadan yanıt verdiler.

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde sık sık insan seli yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni uygulama ile metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üst geçidin girişine konuldu.

Üst geçidin girişine turnike

Böylece metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların yanısıra yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da turnikelerden geçmek için kart basmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Durumdan şikayetçi olan bir vatandaş, “Çok saçma ve yanlış bir uygulama bence. Ben normalde çok fazla kullanmıyorum ama ilk kez bu sistemi kullanacağım” dedi.

Murat Ongun: Metro alt geçidinden geçilebilmekte

İBB sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya paylaşımında, "Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberi doğru değildir. Kullanan herkesin bildiği gibi üstgeçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üst geçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte" dedi.

Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberi doğru değildir. Kullanan herkesin bildiği gibi üstgeçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üstgeçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte. pic.twitter.com/vylF9u2P8L — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 3, 2019

Ongun'a kullanıcılar tepki gösterdi

Murat Ongun'un bu açıklamasına metrobüs durağını kullanan kimi vatandaşlar sosyal medya hesabından tepki gösterdiler. Bağlantıların son derece karmaşık olduğunu belirten kullanıcılar, alt geçidin yolu en az 1 kilometre uzattığını söylediler.