Almanya İçişleri Bakanı Türkiye'ye methiyeler dizdi! Siz olmadan halledilemezdi

Bir dizi resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Ankara’da mevkîdaşı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeden sonra flaş açıklamalar bulundu. Seehofer göçmenler konusunda Türkiye'ye övgüler dizdi.

Türkiye 8 yılı aşkın süredir iç savaşın dramatik bir şekilde sürdüğü Suriye'den kaçarak ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli ev sahipliği yapıyor. Bununla da kalmayıp düzensiz göç konusunda önemli mekanizmalar kurarak, Avrupa'ya geçmek isteyen kitlelerin Ege ve Akdeniz'de yaşanması muhtemel faciaların önüne geçti. Türkiye'nin bu tutumu tüm dünyadan tebrik almaya devam ediyor.

Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısında son aylarda artış olması üzerine Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulas Ankara’da dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.

Alman Bakan Seehofer, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'ye yaptıkları bu ziyaretin hedefinin ‘Türkiye ile AB arasındaki mülteci mutabakatının güçlendirilmesi’ olduğunu söyledi. Seehofer, mülteci mutabakatını güçlendirerek, “Biz Türkiye’ye her konuda her zaman destek olmaya hazırız” ifadesine de vurgu yaptı. Seehofer, bu konudaki sorunların tek bir ülke tarafından çözülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

‘Önemli hizmetlerde bulundunuz’

Önümüzdeki yıllarda da göç konusunun gündemde kalacağına işaret eden Seehofer, Türkiye’ye göç konusundaki tutumundan dolayı teşekkür ederek şunları söyledi;

“Türkiye olarak bütün Avrupa için önemli hizmetlerde bulundunuz. Bunun için Türk hükümetine ve Türk milletine teşekkür etmek isterim. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi”

Seehofer mevkidaşı Süleyman Soylu’yla bir araya geldi

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da aynı ifadelerle Türkiye’ye teşekkür edildi.

Bir övgü de AB Komisyonu Göçten Sorumlu Üyesinden

AB Komisyonunun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos da, Türkiye'nin çalışmalarının ‘çok iyi’ olduğunu belirterek, Türkiye ile işbirliği tahahhüdünü devam ettirdiklerinin altını çizdi. Türkiye’ye teşekkür eden Avramopoulos, “Hepimizin Türkiye üzerindeki göç baskısının farkında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Türkiye’deki düzensiz göçlerin, çok ciddi şekilde Türk makamları tarafından tespit edildiğini biliyoruz” diye konuştu.