Suriyeli kız çocuğunun görüntüsü yürekleri sızlattı!
İSTANBUL'da metrobüste kucağındaki çiçeğe sarılıp uyuyan Suriyeli küçük kızın görüntüsü yürekleri sızlattı.
Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüste dün saat 22.00 sıraları. Elinde bir buket çiçek ve poşet olan 10 yaşlarındaki Suriyeli bir kız çocuğu Çağlayan durağında metrobüse bindi.
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Yaşıtları yarın okula gitmek için sıcak yataklarına girerken sokaklarda çalıştırıldığı tahmin edilen küçük kız günün yorgunluğuyla körük kısmında yere yattı.
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Burada uyumaya başlayan küçük kızı yerden kaldıran bir yolcu çocuğa kendi yerini verdi. Küçük kız koltukta derin uykuya daldı.
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Son durağa gelindiğinde küçük kız çocuğu uyanmadı. Güçlükle uyandırılan çocuk için bir yolcu, polisi arayarak yardım istedi.
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