Efe yağmur hortum ve doluyla geldi! Meteoroloji uzmanı 20 bin şimşek çaktı diyor
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün son dakika gelişmesi olarak duyurduğu şiddetli fırtına, dolu, yağmur ve hortum Ege ve Trakya bölgesini etkisi altına aldı. İzmir, Muğla ve Aydın kentlerinde yağış çok daha kuvvetli olacak.
TÜRKİYE'nin Ege bölgesi ile Marmara'nın batısı bugünden itibaren çok şiddetli yağış, hortum ve fırtınanın etkisine girdi. Yağışlar İzmir, Aydın ve Muğla'da hortum, dolu ve sele yol açacak kadar şiddetli. Meteoroloji uzmanları bu fırtınaya Efe ismini taktı. Uzmanlara göre Ege bölgesine varan Efe, geceyi gündüze çevirip sıcaklıkları 10 derece birden düşürecek. Fırtına Ege ile birlikte batı Akdeniz'i de vuruyor.
2 saatte 20 bin şimşek çaktı
Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar sosyal medya hesabından şiddetli yağış için uyardı ve Yunanistan üzerinde 2 saat içinde 20 bin şimşek ve yıldırım kaydedildiğini söyledi. Ege'yi etkileyen fırtanı Çanakkale ve Trakya'da da etkili oluyor. Gece saatlerinde ise İstanbul'da kapsama alanına girecek.
Hortum, dolu ve kuvvetli yağış
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de fırtınaya ilişkin resmi sitesinden 2 ayrı alarm yayınladı. İlk uyarı Efe'nin vurması beklenen Ege için oldu. Uyarıda Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran) kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı duyuruldu. Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum olaşacağını belirtti.
Edirne'den başladı gece İstanbul'da
Meteorolojinin uyarılarından biri de Marmara bölgesi için oldu. Bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli oluyor. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve şiddetli fırtına görülecek. Şiddetli yağışlar geceden itibaren İstanbul ve Kocaeli ile birlikte Bursa'yı da kapsamına alıp Marmara'nın geneline yayılacak.
İşte fırtana beklenen illerin 5 günlük hava durumu raporu: