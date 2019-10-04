Efe yağmur hortum ve doluyla geldi! Meteoroloji uzmanı 20 bin şimşek çaktı diyor

Edirne'den başladı gece İstanbul'da

Meteorolojinin uyarılarından biri de Marmara bölgesi için oldu. Bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli oluyor. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve şiddetli fırtına görülecek. Şiddetli yağışlar geceden itibaren İstanbul ve Kocaeli ile birlikte Bursa'yı da kapsamına alıp Marmara'nın geneline yayılacak.

İşte fırtana beklenen illerin 5 günlük hava durumu raporu: