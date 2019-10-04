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Kemal Kılıçdaroğlu partisini eleştirdi: Başörtüsü meselesinde hata ettik

İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisiyle ilgili özeleştiri yaptı. Adana'da konuşma yapan Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesi ile ilgili hata ettik. bizim de çok kusurumuz ve hatamız var dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Dünya Avşarlar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 4. kuruluş yıl dönümüne katıldı.

Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye'de çok kusuru ve kabahati olduğunu belirterek, "Gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim. Kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz? Derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı" dedi.

“Çok kabahatimiz, kusurumuz var”

CHP’nin Türkiye’de çok kusuru ve kabahati olduğunu söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bizimde çok kabahatimiz, kusurumuz var. Gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim ya. Kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz, derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı. Neden Türkiye bu haldedir demeli. Bunları yapmalıyız. Şuanda Ortadoğu’da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kim kazanıyor. Beyler, egemen güçler kazanıyor. Bedeli fakir, fukara ve hepimiz ödüyoruz. 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye’de. Çoğu vatandaşımız onlara kızıyor. Suriyelilerin ne günahı var. Savaştan kaçmış gelmişler buraya. Kim Ortadoğu’yu bir bataklığa çevirdi, kim onları getirdi onları sorgulamamız lazım. Klasik siyasi anlayışın dışına çıkmamız lazım. Bunları aşmak zorundayız.”

“Dolayısıyla bizlerin farklı düşünenleri dinlememiz lazım”

Öte yandan Kılıçdaroğlu, farklı düşünen insanları dinlemek gerektiğine vurgu yaparak, “Orta Çağ’da bütün dünya, dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Bir kişi çıktı ve dünya yuvarlaktır, dedi. Mahkemeye götürdüler ve yine dünya yuvarlık dedi. Kim haklı çıkıyor. Şimdi bütün dünya o adamın teorisine destek veriyor. Dolayısıyla bizlerin farklı düşünenleri eleştirmek değil, dinlememiz lazım. Farklı düşündü diye yakalayıp suçlamamıza gerek yok” dedi.

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